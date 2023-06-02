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Виктория Боня рассказала, почему ежегодно получает приглашения на Каннский кинофестиваль

Телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала, что попасть на Каннский кинофестиваль ей помог опыт работы на радио в Монако. Об этом сообщает "ФедералПресс".

"Я когда-то работала на радио в Монако, и меня аккредитовали на фестиваль как журналиста. Пришла в красивом платье, меня никто не знал, но фотографировали"

С мероприятием связано много мошенников, которые продают ненастоящие пригласительные, отметила Боня. Но на сегодняшний день ведущей заключены контракты с иностранными брендами, в нарядах которых она появляется на раутах, поэтому ей не требуется покупать билеты на них.

Виктория Боня заявила о хорошем отношении к русским за рубежом

Модель также ответила на критику журналистки Ксении Собчак. Телеведущая подчеркнула, что за границей ее представляют как модель, а Ксения ведет себя словно девочка, которая не может пережить чужой успех.

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