Телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала, что попасть на Каннский кинофестиваль ей помог опыт работы на радио в Монако. Об этом сообщает "ФедералПресс".

"Я когда-то работала на радио в Монако, и меня аккредитовали на фестиваль как журналиста. Пришла в красивом платье, меня никто не знал, но фотографировали"

С мероприятием связано много мошенников, которые продают ненастоящие пригласительные, отметила Боня. Но на сегодняшний день ведущей заключены контракты с иностранными брендами, в нарядах которых она появляется на раутах, поэтому ей не требуется покупать билеты на них.