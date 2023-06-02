Виктория Боня рассказала, почему ежегодно получает приглашения на Каннский кинофестиваль
Телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала, что попасть на Каннский кинофестиваль ей помог опыт работы на радио в Монако. Об этом сообщает "ФедералПресс".
"Я когда-то работала на радио в Монако, и меня аккредитовали на фестиваль как журналиста. Пришла в красивом платье, меня никто не знал, но фотографировали"
С мероприятием связано много мошенников, которые продают ненастоящие пригласительные, отметила Боня. Но на сегодняшний день ведущей заключены контракты с иностранными брендами, в нарядах которых она появляется на раутах, поэтому ей не требуется покупать билеты на них.
Модель также ответила на критику журналистки Ксении Собчак. Телеведущая подчеркнула, что за границей ее представляют как модель, а Ксения ведет себя словно девочка, которая не может пережить чужой успех.