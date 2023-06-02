Валя Карнавал в своих соцсетях продолжает демонстрировать жизнь девушки, не связанной романтическими отношениями. По крайней мере, именно такое впечатление производит контент блогерши последние несколько недель. Из свежего: весьма откровенное видео, в котором Валя вместе с подругами едет в автомобиле и поет нашумевший хит группы «Серебро» «Мама Люба». Звезда Интернета не только подпевает солисткам, но и танцует: сексуально трогая свое тело, произнося пикантные отрывки песни. Ох, выглядит довольно провокационно!

Однако следом Валя выложила фото с букетом цветов, снова не говоря ни слова о загадочном дарителе. Напомним, что на прошлой неделе девушка с таким же посылом публиковала роскошные розы. Кстати, в одном из интервью Саша Стоун вроде как признал: он к нему никакого отношения не имеет и последний раз цветы дарил только своей маме.