$80.97-0.0386.58+0.08

47-летняя Шарлиз Терон показала фигуру в облегающем боди

Американская актриса Шарлиз Терон показала фигуру в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

47-летняя Шарлиз Терон показала фигуру в облегающем боди
© Lenta.ru

47-летняя знаменитость поделилась с подписчиками серией фото, на которых она запечатлела себя в облегающем боди черного цвета. При этом на ней также надеты платье-сетка длины мини и жакет. Кроме того, она дополнила свой наряд остроносыми лакированными сапогами. «Что-то дерзкое в работе», — подписала Терон пост, который набрал 163 тысячи лайков.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под снимками. «Ты выглядишь ошеломительно!», «Королева! Ты выглядишь потрясающе, как и всегда!», «Невероятная женщина», «Какая превосходная фигура», «Невозможно глаз оторвать», — высказывались они.

В мае Шарлиз Терон пришла на премьеру десятой части «Форсажа» в откровенном наряде. Знаменитость появилась на ковровой дорожке в Риме в блестящем платье бренда Dior с глубоким V-образным декольте, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. Телезвезда надела нижнее белье черного цвета в тон верху, а в качестве обуви предпочла лодочки на высокой шпильке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий