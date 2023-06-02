Жерар Пике намекнул на скорую свадьбу с новой возлюбленной

Парочка перестала скрывать чувства на публике.

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Одна из самых красивых пар мирового шоу-бизнеса – певица Шакира и футболист Жерар Пике – расстались примерно год назад.

Разрыв инициировала исполнительница, обвинившая гражданского мужа в многочисленных изменах.

На тот момент у Пике начал развиваться роман с юной красоткой по имени Клара Чиа Марти. И хотя поклонники не рассматривали эти отношения всерьез, на деле вышло все иначе.

Известный ловелас не только на протяжении года оставался вместе с Кларой, но в последнее время перестал шифроваться.

Пара начала появляться на публике, демонстрируя все окружающим поцелуйчики, «обнимашки» и страстные взгляды друг на друга.

Не так давно пару поймали папарацци, которые задали футболисту наводящий вопрос о том, насколько долговечен может быть его нынешний роман.