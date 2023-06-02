Мама Алеси Кафельниковой пожаловалась, что ей нечем платить за жилье
Семейные неурядицы в семье Алеси Кафельниковой продолжают просачиваться в публичное пространство. Этому способствует мама модели Мария, которая недавно заявила об издевательствах зятя над ее дочерью. В свежем и снова туманном посте в запрещенной сети женщина поведала миру о тяготах своей жизни на Бали.
Мария пожаловалась, что сейчас, например, ей нечем платить за ее съемное жилье на острове. В должницах мать модели пребывает уже полтора месяца, и за все это время, читаем мы между строк, ни зять, ни любимая дочь не помогли ей разрешить жилищный и финансовый вопросы.
«Хозяйка моего геста, которой я все еще не могу оплатить свое проживание уже полтора месяца, сегодня меня спросила, знаю ли я несколько богатых русскоговорящих семей в Чангу? Я понимаю, что она хочет получить свою оплату как можно скорее, но пока реальность такова. Я ответила, что нет, скорее не знаю. Я начала оправдываться, что, несмотря на то, что я прожила в Чангу год, я не party person, потому что у меня были узкие интересы: внучка, балийский персонал, немного времени на работу и церковные встречи», — рассказала в запрещенной сети мама Алеси.
Ранее муж Алеси отреагировал на обвинения в издевательствах над женой.