Кафельниковой пожаловалась, что ей нечем платить за жилье

«Хозяйка моего геста, которой я все еще не могу оплатить свое проживание уже полтора месяца, сегодня меня спросила, знаю ли я несколько богатых русскоговорящих семей в Чангу? Я понимаю, что она хочет получить свою оплату как можно скорее, но пока реальность такова. Я ответила, что нет, скорее не знаю. Я начала оправдываться, что, несмотря на то, что я прожила в Чангу год, я не party person, потому что у меня были узкие интересы: внучка, балийский персонал, немного времени на работу и церковные встречи», — рассказала в запрещенной сети мама Алеси.