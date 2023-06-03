Тейлор Свифт обошла Мадонну в списке самых богатых певиц

Американская певица Тейлор Свифт стала второй в рейтинге самых богатых женщин в музыке. Об этом сообщает NY Post.

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Тейлор Свифт занимает 34-е место в общем списке "Самых богатых селф-мейд женщин Америки" и второе место в рейтинге самых богатых женщин в музыке.

По данным Forbes, состояние 33-летней певицы превышает $740 млн. Отмечается, что звезда обошла в рейтинге Мадонну, состояние которой оценивается в $580 млн, а также Бейонсе с ее $580 млн.

За последний год состояние Тейлор Свифт увеличилось на $170 млн благодаря выходу ее нового альбома Midnights. И ее капитал продолжает расти, так как певица продолжает свое мировое турне Eras.