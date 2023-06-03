Филипп Киркоров мило поздравил своего отца с 91-летием

Певец Филипп Киркоров поздравил своего отца Бедроса Киркорова с днем рождения небольшим милым сообщением. В этом году советскому певцу исполнился 91 год.

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«С днем рождения, папа. 91! Просто танцуй и радуй нас всех!» – написал артист в своей социальной сети. Свое мини-поздравление Киркоров сопроводил видео, на котором его отец весело пляшет на мероприятии, несмотря на преклонный возраст.