Филипп Киркоров мило поздравил своего отца с 91-летием
Певец Филипп Киркоров поздравил своего отца Бедроса Киркорова с днем рождения небольшим милым сообщением. В этом году советскому певцу исполнился 91 год.
«С днем рождения, папа. 91! Просто танцуй и радуй нас всех!» – написал артист в своей социальной сети. Свое мини-поздравление Киркоров сопроводил видео, на котором его отец весело пляшет на мероприятии, несмотря на преклонный возраст.
Подписчики и звездные коллеги артиста тоже решили передать Киркорову-старшему много приятных поздравлений. «С днем рождения, папуля. Дай бог и на 101-м дне рождении так танцевать», – пишет фанат. «Долгих лет Бедросу!» – написал дизайнер Игорь Гуляев. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Филипп Киркоров рассказал россиянам о новой пластической операции.