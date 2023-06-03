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Филипп Киркоров мило поздравил своего отца с 91-летием

Певец Филипп Киркоров поздравил своего отца Бедроса Киркорова с днем рождения небольшим милым сообщением. В этом году советскому певцу исполнился 91 год.

Филипп Киркоров мило поздравил своего отца с 91-летием
© РИА "ФедералПресс"

«С днем рождения, папа. 91! Просто танцуй и радуй нас всех!» – написал артист в своей социальной сети. Свое мини-поздравление Киркоров сопроводил видео, на котором его отец весело пляшет на мероприятии, несмотря на преклонный возраст.

Подписчики и звездные коллеги артиста тоже решили передать Киркорову-старшему много приятных поздравлений. «С днем рождения, папуля. Дай бог и на 101-м дне рождении так танцевать», – пишет фанат. «Долгих лет Бедросу!» – написал дизайнер Игорь Гуляев. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Филипп Киркоров рассказал россиянам о новой пластической операции.

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