Принц Иордании и принцесса разрезали на свадьбе торт мечом

Принц Иордании Хусейн и принцесса Раджва разрезали на свадьбе торт мечом
Семиярусный торт вынесли на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы Аль Саиф. Об этом пишет Hello!.
Принцесса Раджва Аль Саиф и принц Хусейном поженились 1 июня на пышной церемонии, за которой последовал королевский прием.
29-летняя невеста из Саудовской Аравии танцевала вокруг семиярусного творения, стоящего на мраморном столе, а гости смотрели на нее, хлопая в такт музыке. После молодожены разрезали кондитерское изделие мечом. Белый торт был украшен съедобными цветами разных оттенков синего, которые символизируют доверие и обязательства.
Для принцессы Раджвы было сшито на заказ платье Elie Saab со шлейфом.
Торжественное мероприятие по случаю бракосочетания состоялось во дворце Аль-Хусейния. На прием приглашены 1700 гостей — в том числе принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин, принцесса Йоркская Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци, первая леди США Джилл Байден.