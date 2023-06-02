Принц Иордании и принцесса разрезали на свадьбе торт мечом

Семиярусный торт вынесли на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы Аль Саиф. Об этом пишет Hello!.

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Принцесса Раджва Аль Саиф и принц Хусейном поженились 1 июня на пышной церемонии, за которой последовал королевский прием.

29-летняя невеста из Саудовской Аравии танцевала вокруг семиярусного творения, стоящего на мраморном столе, а гости смотрели на нее, хлопая в такт музыке. После молодожены разрезали кондитерское изделие мечом. Белый торт был украшен съедобными цветами разных оттенков синего, которые символизируют доверие и обязательства.

Для принцессы Раджвы было сшито на заказ платье Elie Saab со шлейфом.