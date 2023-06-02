Питт обвинил Джоли в тайной продаже доли в винодельне

Брэд Питт утверждает, что Анджелина Джоли тайно планировала продать свою долю в их французском поместье Шато Мираваль, чтобы отомстить ему во время их ожесточённой борьбы за опекунство.

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Согласно юридическим документам, актёр утверждает, что он и бывшая жена договорились, что никогда не продадут свою долю в поместье стоимостью $30 млн без согласия друг друга. Однако, когда они развелись в 2019 году, Джоли решила отказался от обязательств и начала вести переговоры с 59-летним Питтом о возможности выкупа. Супруга якобы даже согласилась разделить бизнес на 68% и 38% в пользу Питта, поскольку он вложил в проект больше денег и времени. Но сейчас Брэд утверждает, что Анджелина намеренно держала его в неведении о своих планах продать свою долю в их французском поместье.

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Панорамный снимок с воздуха, 31 мая 2008 года в Ле Валь на юго-востоке Франции, показывает поместье Шато Мираваль, виноградник, принадлежащий Брэду Питту и Анджелине Джоли

Однако летом 2021 года Питт узнал из пресс-релиза, что звезда «Малефисенты» продала свою 50%-ю долю российскому олигарху, которому Питт ранее отказал. В новых документах утверждается, что Джоли совершила это после неблагоприятного решения по опеке, в котором ему была предоставлена совместная опека над их шестью детьми. Позднее это решение было отменено.

«Её решение прекратить переговоры с Питтом было преднамеренным и лишь предлогом. Как будет продемонстрировано на суде, действия Джоли были незаконными, она нанесла серьёзный и намеренный ущерб Питту и несправедливо обогатилась сама», — говорится в документе, поданном в Высший суд Лос-Анджелеса.

Мало того, Питт считает, что его бывшая жена специально выбрала Шефлера, потому что знала, что это будет плохо для бизнеса. Теперь, когда половина собственности продана третьему лицу, Брэд говорит, что решение не соответствует изначальной цели покупки Miraval как «любящего дома для их шестерых детей».

Последние документы поступили через девять месяцев после того, как Джоли подала встречный иск на $250 млн за попытку захватить контроль над французской винодельней. В иске, который подала компания Джоли Nouvel, также утверждается, что Питт пытался заставить Анджелину подписать тайную оговорку, запрещающую ей обсуждать обстоятельства их развода.

«Назначив себя законным владельцем Chateau Miraval, он преследовал две цели: присвоить стоимость компании Джоли Nouvel и получить единоличное владение Chateau Miraval», — поделился судья.