24-летняя дочь Агутина и Варум показала фигуру в купальнике

Фигуру в красном бикини показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 24-летняя дочь артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета-Мария Варум-Агутина, поющая в американской рок-группе Bruvvy. В посте она рассказала о своих успехах за последнее время.

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«Жизнь была по-настоящему сумасшедшей в последние пару месяцев! Сейчас я очень счастлива! Горжусь своей командой и собой!» — написала рокерша.

Пост девушка подкрепила серией снимков и видео в откровенных нарядах.

Варум-Агутина и ее коллеги по группе в последнее время были заняты съемками нового клипа. В начале недели они презентовали его поклонникам. Теперь вокалистка показала моменты со съемок, которые остались за кадром.