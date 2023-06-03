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Телеведущая Роза Сябитова призналась, что сохранила привычку экономить с советских времен

Телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась, что сохранила некоторые привычки со времен проживания в СССР. Об этом она поделилась в своем Telegram-канале.

Сябитова призналась, что сохранила советскую привычку
© Газета.Ru

"Я, как многие мои ровесники, которым за 60 лет, живем привычками советских времен. С тех времен у меня осталось хозяйская смекалка, способность экономить, и заниматься тем что любишь в любом месте. Например, вязать: и делом занята, и нервы успокаиваешь", - рассказала звезда.

Она призналась, что вязание осталось ее привычкой по сей день. Сябитова отметила, что по-прежнему ест суп на обед, а кашу на завтрак. По утрам, по словам свахи, она делает зарядку, а за работу "благодарит каким-нибудь угощением".

Ранее Роза Сябитова поделилась впечатлениями от работы с Ларисой Гузеевой в шоу "Давай поженимся!". Телеведущая призналась, что ей очень хорошо работать с Гузеевой. Она назвала коллегу профессионалом во всех отношениях. По словам свахи, помимо профессионализма, у коллеги "достаточно мудрости". Сябитова назвала Гузееву своим "сенсеем" по актерскому мастерству и подаче материала.

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