$80.88-0.0987.10+0.52

Татьяна Буланова вышла замуж за молодого бизнесмена

Помолвка известной российской певицы Татьяны Булановой завершилась свадьбой. Избранником певицы стал предприниматель Валерий Руднев. О том, пара оформила отношения официально и отметила это событие, сообщила подруга исполнительницы Елена Королева в своих соцсетях.

Татьяна Буланова и Валерий Руднев не скрывали своих отношений, но лишними подробностями не делились. Но за несколько месяцев до свадьбы стало известно о том, что артистка получила от своего избранника великолепное кольцо.

В разных интервью певица говорила о том, то у них очень хорошие, крепкие отношения. Правда с родителями будущего общаться было сложно. Дело в том, что Валерий младше Татьяны на 19 лет. Но постепенно контакт удалось наладить.

К свадьбе Валерий Руднев подарил Татьяне Булановой ресторан в центре Санкт-Петербурга стоимостью примерно 50 миллионов рублей. Об этом пишет "Российская газета".

Что известно об отношениях Татьяны Булановой с бывшими мужьями

Ранее Татьяна Буланова сбросила 5 килограммов перед свадьбой с экс-теннисистом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий