Татьяна Буланова вышла замуж за молодого бизнесмена

Помолвка известной российской певицы Татьяны Булановой завершилась свадьбой. Избранником певицы стал предприниматель Валерий Руднев. О том, пара оформила отношения официально и отметила это событие, сообщила подруга исполнительницы Елена Королева в своих соцсетях.

Татьяна Буланова и Валерий Руднев не скрывали своих отношений, но лишними подробностями не делились. Но за несколько месяцев до свадьбы стало известно о том, что артистка получила от своего избранника великолепное кольцо.

В разных интервью певица говорила о том, то у них очень хорошие, крепкие отношения. Правда с родителями будущего общаться было сложно. Дело в том, что Валерий младше Татьяны на 19 лет. Но постепенно контакт удалось наладить.