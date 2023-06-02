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Зендая поделилась редкими фото Тома Холланда на отдыхе

Актриса Зендая, известная ролью Ру в сериале «Эйфория», опубликовала редкие фотографии с отдыха с актером Томом Холландом. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Зендая поделилась редкими фото Тома Холланда на отдыхе
© Газета.Ru

Кадры были сделаны во время совместного путешествия актеров. Перед камерой бойфренд Зендаи Том Холланд позировал в воде и показывал сердце руками. А на другом фото он позировал около моря на закате.

В прошлом месяце Зендая дала редкий комментарий об отношениях с Томом Холландом.

«Мне нравится его британский акцент, но как бы Том ни пытался мне объяснить, я никогда не пойму рифмованный сленг. Вроде я поняла концепцию — но какое отношение яблоки и груши имеют к ступенькам? Это мило, когда он говорит мне разные фразы, но я действительно не понимаю», — рассказала она в интервью The Sun.

Актеры познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в 2016 году, однако об их романе стало известно пятью годами позже. В декабре 2022 года в социальных сетях появилась информация о помолвке пары. Впрочем, никто из них не подтвердил этот слух, а мать Зендаи и вовсе обратилась к поклонникам дочери с просьбой остерегаться кликбейта.

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