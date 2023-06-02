Бекинсейл оригинально ответила на вопрос о подтяжке лица

Кейт Бекинсейл славится нетривиальным чувством юмора. Об этом знают многие из её поклонников, но при этом каждый раз находятся те, кто испытывает 49-летнюю актрису на «прочность». Вот и на днях один из пользователей соцсетей иронично прокомментировал фотографии звезды «Другого мира» с Каннского кинофестиваля. На красной дорожке она появилась в эффектном кружевном комплекте, состоящем из комбинезона с короткими шортами и пышной юбкой.