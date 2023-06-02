Кейт Бекинсейл оригинально ответила на вопрос о подтяжке лица
Кейт Бекинсейл славится нетривиальным чувством юмора. Об этом знают многие из её поклонников, но при этом каждый раз находятся те, кто испытывает 49-летнюю актрису на «прочность». Вот и на днях один из пользователей соцсетей иронично прокомментировал фотографии звезды «Другого мира» с Каннского кинофестиваля. На красной дорожке она появилась в эффектном кружевном комплекте, состоящем из комбинезона с короткими шортами и пышной юбкой.
«Пожалуйста, скажите, что вы сделали подтяжку лица, потому что невозможно выглядеть так потрясающе в 50», - написал автор комментария. Ответ Бекинсейл не заставил себя ждать. «Я не должна извиняться… Может быть, в июле всё (на моём лице) начнёт падать вниз», - написала актриса, получив лавину одобрительных реакций со стороны других подписчиков.
26-го июля Кейт отметит 50-летний юбилей.