Что стало с солистками группы «Тутси»

Группа «Тутси» появилась на сцене в 2004 году благодаря проекту «Фабрика звезд-3». Именно выпускницы знаменитого музыкального шоу Ирина Ортман, Маша Вебер, Леся Ярославская и Настя Крайнова стали первыми солистками коллектива.

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Визитной карточкой группы стал хит под названием «Самый, самый, который звучал в начале нулевых буквально отовсюду. Девушки успешно гастролировали, собирая настоящие аншлаги. Но постепенно популярность стала угасать, а состав группы — регулярно меняться. С 2009 года группа «Тутси» стала крайне редким гостем на радио и телевидении, новых песен девушки практически не записывали. В 2012 году коллектив окончательно распался. Для того, чтобы… в 2019 году возродиться вновь почти в том же составе.

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Как же складывалась жизнь солисток «Тутси» все эти годы и почему они снова вместе, читайте в материале «Рамблера».

Маша Вебер

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Мария покинула группу ради семьи: девушка влюбилась и решила строить личное счастье. Вебер вышла замуж за Парвиза Ясинова, сына известного олигарха и родила сына Оскара. Правда, брак оказался недолгим: Ясинов ушел из семьи, выбрав в новые возлюбленные другую певицу, Юлию Волкову. В 2016 году Вебер вновь вышла замуж, но семейное счастье вновь оказалось призрачным: через два года Мария вновь обрела статус свободной женщины.

Ирина Ортман

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В 1999 году Ирина участвовала в кастинге на место солистки группы «Блестящие», но отбор не прошла. В 2003-м году девушка стала финалисткой проекта «Фабрика звезд-3», а в 2004 — солисткой группы «Тутси». В 2010 году Ортман покинула коллектив, решив заняться сольной карьерой. В 2014 году Ирина примерила на себя роль телеведущей: вела программу «Военное обозрение», но музыкой заниматься не прекращала. Ирина была замужем два раза. В 2008 году ее мужем стал бизнесмен Владимир Перевозчиков, с которым Ортман развелась в 2014 году. В 2016 году певица вышла замуж за сотрудника спецслужб Романа Бабкина. Общих детей у пары нет, но Ирина прекрасно ладит с дочерью мужа от первого брака. Некоторое время в музыкальной карьере Ортман было затишье, но в 2019 году певица записала сразу несколько новых треков. А затем произошло и воссоединение группы «Тутси», куда вернулась и Ирина.

Леся Ярославская

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Певица также вошла в «золотой состав» группы «Тутси», в которой выступала до 2008 года. Затем Леся ушла в декретный отпуск, но спустя всего полгода вновь вернулась к работе в коллективе. С 2010 года Ярославская начинает записывать песни собственного сочинения, а затем с разрешения продюсера группы Виктора Дробыша начинает заниматься параллельно и сольной карьерой. После распада группы в 2012 году Ярославская продолжила заниматься музыкой, участвовала в различных проектах. С 2019 года Леся вновь стала солисткой группы «Тутси». Ярославская замужем, воспитывает дочь Елизавету. Кстати, Леся могла стать одной из ведущих проекта «Дом-2»: девушка сразу после «Фабрики звезд-3» успешно прошла кастинг и ее утвердили. Но руководство Первого канала не позволило певице, у которой был контракт, появиться на другом канале.

Анастасия Крайнова

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