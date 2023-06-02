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«Я не думал о детях, пока не встретил ее»: Райан Гослинг рассказал о Еве Мендес

42-летний актёр дал интервью журналу GQ в преддверии выхода мелодрамы «Барби».

«Я не думал о детях, пока не встретил ее»: Гослинг рассказал о Мендес
© Inc-News

Райан Гослинг рассказал о том, как пришёл к главной роли в жизни – роли отца. В беседе с GQ он признался, что не думал о семье и детях, пока не встретил на съёмках актрису Еву Мендес.

«Были моменты в фильме «Место под соснами» (2012), где мы изображали с ней семью, а я, на самом деле, больше не хотел это изображать», - отметил он. «Я понял, что мне бы повезло, если бы у меня была такая жизнь».

Райан также объяснил, почему четыре годы не снимался в кино. Он решил взять «отпуск», когда Ева подарила ему вторую дочь, Амаду Ли. Недавно девочке исполнилось семь лет. У пары есть также старший ребёнок, 8-летняя Эсмеральда Амада.

«Сейчас я отношусь к работе, как к работе, а не как к терапии», - заявил Гослинг. На то, чтобы поменять отношение, его сподвигла именно семья.

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