Фанаты Бритни Спирс обвинили ее бывшего мужа в жажде наживы

Сторонники Бритни считают, что его решение переехать с их общими сыновьями, 17-летним Шоном Престоном и 16-летним Джейденом Джеймсом, на Гавайские острова, имеет свою подоплёку. А именно желание экс-танцора увеличить срок получения алиментов на детей, которые по решению суда выплачивает ему бывшая жена.

Федерлайн запланировал переезд на август, Спирс уже дала согласие. Для неё это был непростой шаг, учитывая напряжённые отношения с мальчиками. Сейчас она практически не видит их и редко разговаривает. Если же они уедут на Гавайи, воссоединение и вовсе будет осложнено. На островах действует закон, по которому алименты на детей выплачиваются по достижению ими 18-и лет. Если же ребёнок поступает в колледж, то срок выплаты увеличивается до достижения им 23-х лет.