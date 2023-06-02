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Фанаты Бритни Спирс обвинили ее бывшего мужа в жажде наживы

Так расценили поклонники запланированный переезд Кевина Федерлайна с сыновьями на Гавайские острова.

Фанаты Бритни Спирс обвинили ее бывшего мужа в жажде наживы
© Inc-News

Фанаты Бритни Спирс продолжают пристально следить за её жизнью. И в последнее время их всё больше раздражает поведение бывшего мужа певицы Кевина Федерлайна.

Сторонники Бритни считают, что его решение переехать с их общими сыновьями, 17-летним Шоном Престоном и 16-летним Джейденом Джеймсом, на Гавайские острова, имеет свою подоплёку. А именно желание экс-танцора увеличить срок получения алиментов на детей, которые по решению суда выплачивает ему бывшая жена.

Федерлайн запланировал переезд на август, Спирс уже дала согласие. Для неё это был непростой шаг, учитывая напряжённые отношения с мальчиками. Сейчас она практически не видит их и редко разговаривает. Если же они уедут на Гавайи, воссоединение и вовсе будет осложнено. На островах действует закон, по которому алименты на детей выплачиваются по достижению ими 18-и лет. Если же ребёнок поступает в колледж, то срок выплаты увеличивается до достижения им 23-х лет.

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