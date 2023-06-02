Рудковская назвала секрет резкого похудения ДиКаприо

Музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала секрет резкого похудения американского актера Леонардо ДиКаприо. Соответствующий пост она опубликовала в личном Telegram-канале.

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Поклонники обратили внимание на изменившуюся внешность телезвезды на Каннском кинофестивале. По словам жены фигуриста Евгения Плющенко, ее подруга сидела за соседним столом с ДиКаприо и слышала все слухи о нем. «Поговаривают, правда, что скинул он на уколах нашумевшего "Оземпика", но тем не менее комплименты отвешивают», — уточнила Рудковская.

Речь идет о лекарстве «Оземпик» (семаглутид) — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса. Сообщалось, что наиболее часто уколы стройности упоминаются в связи с невероятным преображением Ким Кардашьян, в использовании лекарств такого типа для похудения также признавался и Илон Маск.