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Телеведущая Чехова пожаловалась на недомогание из-за жирной еды и алкоголя

Телеведущая Анфиса Чехова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на ужасную ночь - она не смогла уснуть из-за проблем с печенью.

Анфиса Чехова пожаловалась на ужасную ночь
© Газета.Ru

"Ночь выдалась ужасная! Не сомкнула глаз, было очень плохо... Я ведь знала, что после диеты нельзя резко пить коньяк и есть мясо. Печень может не справиться. Из любой диеты нужно выходить постепенно, не резко. Не повторяйте моей ошибки", - написала Чехова.

Телеведущая рассказывала, что улетела вместе с матерью в Армению. Знаменитость сообщила, что исполнила давнюю мечту родительницы. Мать Чеховой давно хотела посетить эту страну. Ранее Анфиса Чехова призналась, что ей нужно похудеть на три килограмма ради коротких юбок.

Знаменитость рассказывала в соцсетях, что практически всю жизнь боролась с лишним весом. Начиная с подросткового возраста она пробовала разные диеты, в том числе прибегала к экстремальным способам.

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