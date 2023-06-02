Анфиса Чехова пожаловалась на ужасную ночь

Телеведущая Анфиса Чехова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на ужасную ночь - она не смогла уснуть из-за проблем с печенью.

© Газета.Ru

"Ночь выдалась ужасная! Не сомкнула глаз, было очень плохо... Я ведь знала, что после диеты нельзя резко пить коньяк и есть мясо. Печень может не справиться. Из любой диеты нужно выходить постепенно, не резко. Не повторяйте моей ошибки", - написала Чехова.

Телеведущая рассказывала, что улетела вместе с матерью в Армению. Знаменитость сообщила, что исполнила давнюю мечту родительницы. Мать Чеховой давно хотела посетить эту страну. Ранее Анфиса Чехова призналась, что ей нужно похудеть на три килограмма ради коротких юбок.