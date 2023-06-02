Актриса Повереннова заявила, что собирается в Южную Корею

Актриса Дарья Повереннова в разговоре с mk.ru рассказала о своих планах отправиться с визитом к дочери Полине в Южную Корею.

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"Дочка живет в Южной Корее, в Сеуле, я планирую с ней сегодня вечером созвониться, потому что у них разница во времени. Я еще не была в Сеуле. Понимаете, все эти годы сначала пандемия, потом еще что-то — много сложностей. Надо еще иметь прилично свободного времени, чтобы туда поехать: хотя бы дней 10", - отметила Повереннова.

Она пожаловалась, что скорее всего потратит немало времени на дорогу в Сеул. Актриса также подчеркнула, что не планирует давать своей дочери советы, так как, по мнению Поверенновой, время для этого уже прошло. В 1992 году Дарья Повереннова стала мамой.