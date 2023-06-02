Звезда «Дома-2» рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение

Хоть отношения звезд «Дома-2» и в прошлом , экс-влюбленные не упускают возможности вспомнить счастливые моменты своего романа. На днях Юлия Ефременкова рассказала подписчикам, как Мондезир Свет-Амур сделал ей предложение. Дело было в 2019 году на концерте Ольги Бузовой: артистка вызвала девушку на сцену, подчеркнув, что этот день ей запомнится надолго. Следом Мондезир в белом костюме вынес букет красных роз и произнес трогательную речь.

Романтика романтикой, а свадьбы у экс-участников телепроекта так и не было. Но это не помешало им родить двух близнецов — Кристиана и Даниэля — и еще какое-то время пожить вместе. Роман Мондезира и Юлии окончательно разрушила смерть бабушки девушки, почти сразу же влюбленные разъехались. Однако они продолжают поддерживать дружеские отношения, Юлия отмечала, что они с Мондезиром всегда будут семьей. Но надежда на воссоединение у их поклонников есть: недавно мужчина подогрел слухи о том, что они снова вместе.