Тренер Хейли Бибер раскрыл секреты ее стройности

Фигура Хейли Бибер выделяется даже среди других голливудских звёзд. Как ей удаётся поддерживать такую форму, рассказал её тренер.

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Модель предпочитает высокофункциональный тренинг на основе бокса. В течение тренировки чередуются элементы единоборства и упражнения на укрепление мышц. По словам инструктора звезды, программу, которую регулярно выполняет Хейли, можно запросто повторить и в домашних условиях.

Тренировка звезды состоит из нескольких подходов на разные группы мышц, между которыми — кардиоупражнения. И так три круга. Обычно это занимает не более 45 минут. Хейли чаще всего начинает с выпадов, которые делает на скорость, чередуя ноги. Потом идут упражнения на пресс, а именно — простые скручивания.

После этого идут кардиоупражнения. Активные удары по боксёрской груше и прыжки с высокими коленями — всё это должно максимально поднять пульс. Далее Хейли возвращается к силовым элементам: делает глубокие приседания с гантелями и обязательно планку.