Психолог назвал простые способы отстаивать личные границы

С человеком, не ценящим мнение и интересы других людей, нужно без сожаления рвать все отношения, призывает психолог Евгений Идзиковский. В беседе с «Лентой.ру» он назвал простые способы отстаивать личные границы и говорить твердое «нет».

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Один из главных навыков, которым необходимо овладеть, чтобы жить счастливо и в гармонии с самим собой, — умение устанавливать личные границы и говорить «нет» в нужных ситуациях, уверяет Идзиковский. Выстраивать личные границы необходимо до возникновения нежелательных обстоятельств, способных отравить жизнь. Такая «броня», по его мнению, особенно пригодится чувствительным и уязвимым натурам.

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Морально защищенный личными границами человек уверенно ответит «нет» на неподходящее ему предложение или просьбу, отметил собеседник «Ленты.ру».

Оградить себя от эмоционального давления можно, следуя простым правилам, добавил Идзиковский. Нужно определиться, какие вещи и ситуации для человека неприемлемы. Это может быть грубое обращение, оскорбления, развязное поведение, посягательство на свободное время, обесценивание достижений.

В некоторых ситуациях следует немедленно расставить акценты и недвусмысленно обозначить свою позицию, настаивает психолог. Если собеседник говорит свысока, можно развернуться и уйти. От дальнейших встреч с этим человеком также следует воздержаться.

«Не концентрируйте внимание только на стрессе из-за отказа, сосредоточьтесь на том, что вы при этом выигрываете, — советует Идзиковский. — Личные границы позволяют сохранить время, силы и здоровье. Спасли для себя вечер? Порадуйтесь этому, займитесь чем-нибудь приятным, создайте нужное настроение».

Психолог предлагает брать пример с детей. «Как правило, взрослые начинают долгие и бессмысленные с точки зрения ребенка объяснения, почему ему не купят игрушку. При этом короткую фразу: "Я не хочу!" дети воспринимают отлично. Эти слова до них доходят быстро и, как ни странно, действуют успокаивающе. Человека, который просто не хочет, трудно переубедить», — подвел итог психолог.