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Ида Галич приехала в Париж и назвала недостаток города

Популярная российская блогерша и телеведущая Ида Галич, приехавшая в Париж на отдых, заявила, что от туриста в столице Франции зачастую требуется знание французского языка. Недостаток города она назвала в личном Telegram-канале.

Ида Галич приехала в Париж и назвала недостаток города
© Lenta.ru

«Не говоришь по-французски — "Иди на ***". Благо Обожаба (модель Наталья Максимова — прим. «Ленты.ру») владеет — голодной ни разу не осталась», — рассказала Галич.

Она также назвала местных мужчин ленивыми и перекормленными, а местную кухню — вкусной. Кроме того, Галич добавила, что в Париже очень красиво.

Ранее телеведущая Ксения Бородина неприятно удивилась горам мусора в Париже. «Ощущение, что здания скоро в них будут утопать», — поделилась она, опубликовав видео из французской столицы.

Перед этим Бородина также рассказала об отношении к россиянам во Франции. Телеведущая заверила, что за время пребывания в этой европейской стране не столкнулась с плохим отношением.

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