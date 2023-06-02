Ида Галич приехала в Париж и назвала недостаток города

Популярная российская блогерша и телеведущая Ида Галич, приехавшая в Париж на отдых, заявила, что от туриста в столице Франции зачастую требуется знание французского языка. Недостаток города она назвала в личном Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Не говоришь по-французски — "Иди на ***". Благо Обожаба (модель Наталья Максимова — прим. «Ленты.ру») владеет — голодной ни разу не осталась», — рассказала Галич.

Она также назвала местных мужчин ленивыми и перекормленными, а местную кухню — вкусной. Кроме того, Галич добавила, что в Париже очень красиво.

Ранее телеведущая Ксения Бородина неприятно удивилась горам мусора в Париже. «Ощущение, что здания скоро в них будут утопать», — поделилась она, опубликовав видео из французской столицы.