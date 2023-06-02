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В сеть попало фото маленькой дочки Заворотнюк: копия Насти!

Анастасия Заворотнюк давно избрала для себя закрытый образ жизни.

В сеть попало фото маленькой дочки Заворотнюк: копия Насти
© Popcake.tv

Девушка, которая с молодости всегда была в кадре, на съемочной площадке и в объективах папарацци была вынуждена закрыться от всех из-за тяжелой болезни, а также приняла решение скрывать и младшую дочку Милу, которая является для Насти третьим ребенком.

Что касается старших детей знаменитости, ее дочь Анна любит жизнь на показ: наследница звезды ведет блог, показывая публике шикарные рестораны, поездки, перелеты и все, о чем можно только мечтать. Сын Насти Майкл не расположен к публичности. Какой будет Мила? Возможно, мы узнаем это только тогда, когда девочка подрастет. Но как же она выглядит? В сети можно найти только детские кадры Анны и Майкла. Оба ребенка сильно похожи на мать.

Публика, размышляя, какой же может быть красотка Мила, считают, что, скорее всего, у девочки темные каштановые волосы и каштановые глазки-пуговки. Одно можно сказать точно: у двух невероятно красивых людей однозначно растет очень симпатичный ребенок!

«Анечку не узнать, у детишек такие сладкие пухлые щечки», «Такое ощущение, что мальчик — копия мама, а девочка больше на отца», — мнения российских юзеров.

popcake.tv
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