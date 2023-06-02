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61-летняя жена Александра Малинина призвала россиянок взрослеть красиво

Ухаживать за телом и духом в любом возрасте призвала россиянок в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 61-летняя супруга певца Александра Малинина, врач, кандидат медицинских наук Эмма Малинина.

61-летняя жена Малинина призвала россиянок взрослеть красиво
© Мослента

«Красивое взросление — это последовательный, регулярный уход за своим телом и духом. И даже если что-то идет не по плану, не нужно бросать, сравнивать себя с кем-то. Нужно спокойно возвращаться обратно, на свой путь и в свой ритм. И все обязательно получится», — заявила она в сторис.

Малинина подчеркнула, что значение имеет не только количество прожитых лет, но и само качество жизни. Жена известно артиста уверена: каждый человек может сам решить, в каком виде он будет встречать старость, и ему по силам привести себя к желаемому результату.

Ранее Малинина назвала способы «взрослеть красиво». В частности, она заявила, что для сохранения молодости важно научиться управлять стрессом.

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