Что творилось на закрытой свадьбе за миллиард рублей

В конце мая на итальянской Сардинии состоялось тихое, но баснословно дорогое торжество. Миллиардер Джо Нахмад — сын самого известного и влиятельного арт-дилера в мире Дэвида Нахмада — женился на американской супермодели Мэдисон Хедрик.

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На закрытую еврейскую церемонию, которая, по оценкам экспертов, обошлась в 12 миллионов евро, приехали западные звезды, восточные шейхи и даже члены британской королевской семьи. Как Нахмад и его сыновья сколотили свое состояние и что творилась за закрытыми дверьми праздника — выясняла «Лента.ру».

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«Моне и Пикассо — это как Microsoft и Coca-Cola»

Арт-дилер Джозеф Нахмад продолжает дело своего отца — монегасского миллиардера Дэвида Нахмада, чьи предки были выходцами из сирийского города Алеппо. Там дед Джозефа, сефардский банкир Гилель Нахмад, жил до окончания Второй мировой войны. После Аденского погрома в 1947 году он бежал в Ливан, а когда ситуация обострилась и там, Гилель с женой и тремя сыновьями — Джозефом (Джузеппе), Эзрой и Дэвидом (Давидом) перебрался в Милан.

Европа вдохновила братьев. В 1960-е годы, еще подростками, они увлеклись искусством, а в свободное от школы время торговали на итальянском фондовом рынке. Однажды на выставке испанского художника Хуана Гриса, которая проходила в Риме по инициативе французского дилера Даниеля-Анри Канвейлера, Эзра и Дэвид приобрели две картины. В тот день молодые люди стали единственными покупателями Канвейлера, чем моментально его очаровали. В дальнейшем галерист продавал им работы Пикассо, Брака и того же Гриса.

Дела шли в гору до тех пор, пока в Милане не начала орудовать преступная группировка «Красные бригады». В 1970-х годах город стал слишком опасным для жизни, и Нахмады вновь были вынуждены сменить место жительства. Джозеф и Эзра переехали в Монако, а Дэвид отправился покорять Нью-Йорк.

Сегодня старший сын Дэвида Нахмада Гиллель (известный как Хелли) управляет галереей Helly Nahmad на Мэдисон-авеню. В его коллекции, в числе прочего, имеется полотно Пикассо «Молодая девушка с цветочной корзиной», которую купили в 2018 году у семьи Рокфеллеров за 115 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей по курсу того времени) на торгах аукционного дома Christie’s.

Хелли наделал немало шума в 2014-м, когда заработал более ста миллионов долларов на игорном бизнесе, привлекшем внимание голливудских звезд Тоби Магуайра, Мэтта Дэймона и Бена Аффлека. Предпринимателя заключили под стражу, однако в 2021 году его помиловал Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США.

Семья Нахмад владеет крупнейшей коллекцией работ Пикассо. Ее стоимость составляет миллиард долларов (80 миллиардов рублей по текущему курсу). Всего им принадлежат более 4,5 тысячи полотен, хранящихся в здании площадью 1,4 тысячи квадратных метра в Швейцарии

«Моне и Пикассо — это как Microsoft и Coca-Cola. Выхлоп [от их работ] меньше, чем от современной живописи, но по крайней мере он более надежный», — рассуждает Дэвид Нахмад. Однако его второй сын Джо (Джозеф) считает иначе. В 2013 году он открыл собственную галерею Nahmad Contemporary, которая специализируется исключительно на современных художниках, получивших известность в 1980-е годы.

Как пишет Forbes, в 1990-х в газете ArtNews вышел материал об аресте еще одного Нахмада — Джозефа, который славился своей любовью к роскошной жизни, а особенно к машинам Ferrari и Rolls-Royce. С тех пор и по сей день этот материал — единственная крупная статья о семье Нахмад. В 1957 году старшего брата Дэвида якобы посадили в тюрьму и оштрафовали в Италии за хранение краденых британских фунтов стерлингов на сумму 70 тысяч долларов. А несколько лет спустя его обвинили в неуплате налогов на 92 миллиона долларов, которые он получил в ходе сделок на фондовом рынке.

Ныне 75-летний Джозеф утверждает, что «невольно» получил деньги в рамках коммерческой операции, и его задержание закончилась одним допросом. А на вопросы о налоговом расследовании ответил коротко: «Это ложь»

И хотя о семье Нахмад известно немного — они по-прежнему хранят личную жизнь в тайне, — публике доступен главный факт: эти люди до сих пор остаются самой мощной покупательской силой в индустрии искусства. «И чтобы функционировать, рынку нужна именно такая сила», — Лос-Анджелесе.

Ценители красоты

Хелли и Джо питают особую слабость к супермоделям. По информации Жизель Бюндхен. Писали, что именно Нахмад познакомил Жизель с ее будущим (а теперь уже прошлым) возлюбленным Леонардо ДиКаприо, его близким другом.

Но и Джо не отстает от брата: в свои избранницы 33-летний миллиардер выбрал звезду рекламы бельевого бренда Calvin Klein Мэдисон Хедрик. Миллиардер сделал предложение светловолосой красавице вопреки слухам о ее связи с тем же ДиКаприо, который славится страстью к молодым манекенщицам. В начале года сразу несколько иностранных СМИ опубликовали снимки папарацци, на которых Хедрик запечатлена в компании актера на борту роскошной яхты во время вечеринки у берегов Сен-Барта.

В отличие от скрытного супруга, Мэдисон обожает популярность: она — лицо мировых брендов Polo Ralph Lauren, Vera Wang, Max Mara, Hugo Boss и Balmain, а ее портреты печатают в глянцевых журналах Vogue, Harper's Bazaar и Playboy. Однако модельный бизнес — не единственное увлечение Хедрик, как и подобает жене одного из самых влиятельных людей планеты. Она также управляет собственным брендом Care.e.on, который выпускает уходовую косметику для путешествий.

А в соцсетях Мэдисон, как и подобает известной модели, публикует фотографии, на которых украшает собой городские пейзажи, светские мероприятия и, конечно, галерею любимого супруга. На последнем размещенном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) снимке манекенщица позирует в белом облегающем платье. «Погнали», — дает отмашку она в описании и отмечает в геолокации итальянский остров Сардинию — место, где в последние выходные мая состоялось ее многомиллионное торжество.

Секретная свадьба

Закрытая еврейская церемония, на которую съехались самые богатые и знаменитые персоны мира, прошла в роскошном отеле Hotel Cala di Volpe в долине горы Монте-Моро на Изумрудном берегу. По данным Page Six, стоимость ночи в одном из номеров этой гостиницы составляет почти 4 тысячи долларов (323 тысячи рублей по текущему курсу).

Как пишет местная газета принц Уильям с женой Кейт Миддлтон, дочь президента США Джо Байдена Эшли, актер Леонардо ДиКаприо, футболист Том Брэди, теннисистка Серена Уильямс и один из братьев Галлахеров — основателей британской рок-группы Oasis. Присутствовали также восточные сановники, короли, принцы и даже самый богатый араб в мире Нассеф Савирис — глава Orascom Construction Industries, чье состояние в 2021 году оценивалось в 8,7 миллиарда долларов (540 миллиардов рублей по курсу того времени).

12 млн евро или миллиард рублей — столько в общей сложности стоила свадьба Джо Нахмада и Мэдисон Хедрик