Наташа Королева объяснила, почему взяла такой псевдоним
Известная российская певица Наташа Королева объяснила, почему сменила свою настоящую фамилию Порывай. Об этом речь шла в новом выпуске подкаста «Неформат», ведущей которого является блогер Карина Кросс.
«Я приехала к известной девушке, которая работала на Первом канале. Когда она услышала, что я Наташа Порывай, она решила, что нужно что-то «пожирнее», – отметила Королева.
Также певица рассказала, что эта девушка долгое время вместе с Игорем Николаевым придумывали ей псевдоним.
«Варианта было два – Гончарова или Королева. Но Гончарова очень ассоциативна с Пушкиным, и это такая утонченная рафинированная девушка, а я все-таки боевая. Поэтому мы решили, что я буду Королевой», – добавила Наташа.