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Наташа Королева объяснила, почему взяла такой псевдоним

Известная российская певица Наташа Королева объяснила, почему сменила свою настоящую фамилию Порывай. Об этом речь шла в новом выпуске подкаста «Неформат», ведущей которого является блогер Карина Кросс.

Наташа Королева объяснила, почему взяла такой псевдоним
© РИА "ФедералПресс"

«Я приехала к известной девушке, которая работала на Первом канале. Когда она услышала, что я Наташа Порывай, она решила, что нужно что-то «пожирнее», – отметила Королева.

Также певица рассказала, что эта девушка долгое время вместе с Игорем Николаевым придумывали ей псевдоним.

«Варианта было два – Гончарова или Королева. Но Гончарова очень ассоциативна с Пушкиным, и это такая утонченная рафинированная девушка, а я все-таки боевая. Поэтому мы решили, что я буду Королевой», – добавила Наташа.

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