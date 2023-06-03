Певица Королева рассказала, почему любит выкладывать откровенные фото
Певица Наташа Королева объяснила, как она справляется с хейтом и почему не боится выкладывать достаточно откровенные фото в свои социальные сети. Речь об этом шла в новом выпуске подкаста «Неформат».
«Ну а что в этом такого, как говорится, натур продукт», – пошутила Королева.
Также артистка рассказала, тренирует ли ее супруг Сергей Глушко (известный как Тарзан). Королева сказала, что сейчас у него нет на это времени, потому что он активно гастролирует.
«Но, когда он возвращается, он на меня смотрит и говорит: «Так, пора приседать». Это все в виде советов, а так он, конечно, не стоит надо мной и не следит за моей фигурой», – поделилась Наташа. Также Королева рассказала, кто придумал ей псевдоним.