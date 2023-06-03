Певица Королева рассказала, почему любит выкладывать откровенные фото

Певица Наташа Королева объяснила, как она справляется с хейтом и почему не боится выкладывать достаточно откровенные фото в свои социальные сети. Речь об этом шла в новом выпуске подкаста «Неформат».

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«Ну а что в этом такого, как говорится, натур продукт», – пошутила Королева.

Также артистка рассказала, тренирует ли ее супруг Сергей Глушко (известный как Тарзан). Королева сказала, что сейчас у него нет на это времени, потому что он активно гастролирует.