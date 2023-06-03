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Певица Королева рассказала, почему любит выкладывать откровенные фото

Певица Наташа Королева объяснила, как она справляется с хейтом и почему не боится выкладывать достаточно откровенные фото в свои социальные сети. Речь об этом шла в новом выпуске подкаста «Неформат».

Певица Королева рассказала, почему любит выкладывать откровенные фото
© РИА "ФедералПресс"

«Ну а что в этом такого, как говорится, натур продукт», – пошутила Королева.

Также артистка рассказала, тренирует ли ее супруг Сергей Глушко (известный как Тарзан). Королева сказала, что сейчас у него нет на это времени, потому что он активно гастролирует.

«Но, когда он возвращается, он на меня смотрит и говорит: «Так, пора приседать». Это все в виде советов, а так он, конечно, не стоит надо мной и не следит за моей фигурой», – поделилась Наташа. Также Королева рассказала, кто придумал ей псевдоним.

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