Сына Наташи Королевой поздравляют с тайной свадьбой

Сына Наташи Королевой 21-летнего Архипа поздравляют с тайной свадьбой
Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип долгое время встречается с экс-танцовщицей Мелиссой Волынкиной.
Недавно молодой человек уехал на стажировку за границу, что спровоцировало слухи о расставании пары.
Однако недавно Архип и Мелисса опубликовали в соцсетях золотые кольца на безымянных пальцах, никак не прокомментировав снимок.
После этого поклонники решили, что пара сыграла тайную свадьбу, чтобы не привлекать к себе внимание.
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