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Сына Наташи Королевой 21-летнего Архипа поздравляют с тайной свадьбой

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип долгое время встречается с экс-танцовщицей Мелиссой Волынкиной.

Сына Наташи Королевой поздравляют с тайной свадьбой
© runews24.ru

Недавно молодой человек уехал на стажировку за границу, что спровоцировало слухи о расставании пары.

Однако недавно Архип и Мелисса опубликовали в соцсетях золотые кольца на безымянных пальцах, никак не прокомментировав снимок.

После этого поклонники решили, что пара сыграла тайную свадьбу, чтобы не привлекать к себе внимание.

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