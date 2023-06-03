Сына Наташи Королевой поздравляют с тайной свадьбой

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип долгое время встречается с экс-танцовщицей Мелиссой Волынкиной.

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Недавно молодой человек уехал на стажировку за границу, что спровоцировало слухи о расставании пары.

Однако недавно Архип и Мелисса опубликовали в соцсетях золотые кольца на безымянных пальцах, никак не прокомментировав снимок.