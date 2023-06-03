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Дочь смертельно больной Заворотнюк вышла замуж

Анастасия Заворотнюк больна глиобластомой. О заболевании и состоянии актрисы ее родные делятся скупо. Известно лишь, что три года девушка лечится в России современными препаратами. Ходят слухи, что Заворотнюк удалось добиться ремиссии. Однако эта информация не подтверждена.

Дочь смертельно больной Заворотнюк вышла замуж
©  Popcake.tv

Дочь Анастасии предпочитает не делиться не только состоянием матери, но и своей личной жизнью. Анна лишь заявляет, что у нее есть молодой человек, который работает «волшебником».

Еще не так давно девушка довольно непрозрачно намекнула на новый статус: «А, может, я уже вышла», а накануне у себя в микроблоге называла своего партнера мужем! Заворотнюк-младшая дала понять, что тайно сыграла свадьбу. Напомним, что девушка не первый раз называет своего избранника мужем.

По мнению подписчиков, свадьба состоялась год назад, а в 2021 году Анна получила предложение руки и сердца. Играть свадьбу они хотели сразу, но из-за тяжелого состояния Заворотнюк торжество постоянно откладывали. Возможно, не так давно актрисе стало лучше, и именно в этот период возлюбленные решили связать себя узами брака.

К слову, с молодым человеком Анна познакомилась очень давно, еще во время учебы в Америке. Их чувства были настолько сильными, что мужчина прилетел вместе с Заворотнюк в Москву

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