Изменивший Натали Портман муж добился ее прощения

Муж Натали Портман изменил супруге и смог добиться прощения
В семье актрисы Натали Портман не все в порядке. Ее муж Бенджамин Мильпье завел роман «на стороне», а супруга узнала об этом, сообщает журнал Voice.
Однако, как сообщают многие источники, измена мужа не стала поводом для разрыва. Супруги предпочли преодолеть эту трудность вместе.
Сама Портман отмечает, что неверный муж раскаивается в содеянном и пытается всеми силами заслужить ее прощение. Пара прожила вместе более десяти лет. Подробностей о семейных драмах знаменитостей известно мало.
Портман трепетно относится к частной жизни своих близких и не афиширует происходящее в средствах массовой информации.