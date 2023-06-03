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Муж Натали Портман изменил супруге и смог добиться прощения

В семье актрисы Натали Портман не все в порядке. Ее муж Бенджамин Мильпье завел роман «на стороне», а супруга узнала об этом, сообщает журнал Voice.

Изменивший Натали Портман муж добился ее прощения
© Слово и Дело

Однако, как сообщают многие источники, измена мужа не стала поводом для разрыва. Супруги предпочли преодолеть эту трудность вместе.

Сама Портман отмечает, что неверный муж раскаивается в содеянном и пытается всеми силами заслужить ее прощение. Пара прожила вместе более десяти лет. Подробностей о семейных драмах знаменитостей известно мало.

Портман трепетно относится к частной жизни своих близких и не афиширует происходящее в средствах массовой информации.

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