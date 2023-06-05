Как Буланова провела второй день свадьбы с молодым мужем
Недавно певица Татьяна Буланова огорошила всех сообщением о своей свадьбе. Она вышла за бизнесмена Валерия Руднева, который младше певицы на 19 лет, но внушительная разница в возрасте не помешала паре обрести настоящие чувства.
Молодые решили растянуть удовольствие и праздновали 2 дня.
В первый день официальной церемонии все было на высшем уровне: свадебные наряды, шикарное торжество… а на второй день паре захотелось уюта в тесном кругу близких людей.
Татьяна выбрала для себя очень комфортный лук, отказалась от яркого макияжа и пышных причесок. Она решила нарядиться в теплую кофту и укуталась пледом.
Нельзя не сказать, что публика не оценила такой лук певицы. Многие пришли в шок, что женщина не продлила светскую тусовку для знаменитостей.
«Вычудила, на свадьбу в костюме», «Она в возрасте уже, нет должна 2 дня подряд в пышных платьях ходить», «На ее месте вообще бы пришла и в первый день в чем-то таком — штаны и кофта. Смешно уже смотрится ее платье белое в 50 лет», — пишут пользователи сети.