Воробей рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным Бабкиной

Юмористка, певица и актриса Елена Воробей рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным народной артистки России Надежды Бабкиной, певцом Евгением Гором.

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Воробей в социальных сетях поразмышляла на тему подарков, которые дарят мужчины своим женщинам. Неожиданно артистка вспомнила бывшего возлюбленного своей коллеги Бабкиной.

«Рассветы, закаты, шубка с капюшоном, чтобы ушки не замерзли. Вот Женя Гор засыпал меня алмазами! И я поверила», — рассказала Воробей.