Воробей рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным Бабкиной

Елена Воробей рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным Надежды Бабкиной
Юмористка, певица и актриса Елена Воробей рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным народной артистки России Надежды Бабкиной, певцом Евгением Гором.
Воробей в социальных сетях поразмышляла на тему подарков, которые дарят мужчины своим женщинам. Неожиданно артистка вспомнила бывшего возлюбленного своей коллеги Бабкиной.
«Рассветы, закаты, шубка с капюшоном, чтобы ушки не замерзли. Вот Женя Гор засыпал меня алмазами! И я поверила», — рассказала Воробей.
Оказалось, речь идет о совместном проекте. Артисты записали песню под названием «Небо в алмазах». Поклонники пошутили, что Воробей стоит беречь свои волосы от Бабкиной. Ходят слухи, что Гор расстался с певицей и лишился возможности активно выступать на сцене.