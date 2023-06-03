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Елена Воробей рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным Надежды Бабкиной

Юмористка, певица и актриса Елена Воробей рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным народной артистки России Надежды Бабкиной, певцом Евгением Гором.

Воробей рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным Бабкиной
© Слово и Дело

Воробей в социальных сетях поразмышляла на тему подарков, которые дарят мужчины своим женщинам. Неожиданно артистка вспомнила бывшего возлюбленного своей коллеги Бабкиной.

«Рассветы, закаты, шубка с капюшоном, чтобы ушки не замерзли. Вот Женя Гор засыпал меня алмазами! И я поверила», — рассказала Воробей.

Оказалось, речь идет о совместном проекте. Артисты записали песню под названием «Небо в алмазах». Поклонники пошутили, что Воробей стоит беречь свои волосы от Бабкиной. Ходят слухи, что Гор расстался с певицей и лишился возможности активно выступать на сцене.

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