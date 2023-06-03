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Яна Рудковская назвала главный запах Подмосковья

«Запахом Подмосковья» назвала аромат сирени продюсер Яна Рудковская. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала видео из загородного дома, где ветки сирени стоят в вазах на обеденном столе.

Яна Рудковская назвала главный запах Подмосковья
© Мослента

«Весь дом в сирени… Обожаю этот запах, он вообще невероятный. Запах Подмосковья!» — поделилась Рудковская с подписчиками.

На днях продюсер вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах вместе с мужем, фигуристом Евгением Плющенко и их сыновьями, десятилетним Александром и двухлетним Арсением. Она призналась, что соскучилась по родным запахам.

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