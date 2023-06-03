Певица Слава назвала предателями Инстасамку и Моргенштерна

Певица Слава послала матом Инстасамку и Моргенштерна и назвала их предателями
Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) нецензурно выразилась в адрес Инстасамки и Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) нецензурно выразилась в адрес Инстасамки и Моргенштерна.
Звезда осудила их за отъезд из России. Слава отреагировала на встречу Инстасамки с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
"Все пришли к Мизулиной - Моргенштерн и остальные. [Зачем] эти предатели, эти чмошники в самый ответственный момент нашей страны нас кинули и думали, что они в Дубае где-то заработают?" - негодует артистка.
Слава послала матом Инстасамку и Моргенштерна и заявила, что им "нет никакого входа в Россию" после отъезда из страны. Она призвала не прощать музыкантов за их поступок. После начала спецоперации Алишер Моргенштерн и Инстасамка (настоящее имя - Дарья Зотеева) покинули Россию и уехали в ОАЭ.
6 мая 2022 года Министерство юстиции России внесло в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Алишера Моргенштерна. Недавно Инстасамка вернулась в Россию. Она встретилась с Екатериной Мизулиной и пообещала переформатировать свое творчество для выступлений в стране.