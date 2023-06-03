Певица Слава назвала предателями Инстасамку и Моргенштерна

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) нецензурно выразилась в адрес Инстасамки и Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) нецензурно выразилась в адрес Инстасамки и Моргенштерна.

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Звезда осудила их за отъезд из России. Слава отреагировала на встречу Инстасамки с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

"Все пришли к Мизулиной - Моргенштерн и остальные. [Зачем] эти предатели, эти чмошники в самый ответственный момент нашей страны нас кинули и думали, что они в Дубае где-то заработают?" - негодует артистка.

Слава послала матом Инстасамку и Моргенштерна и заявила, что им "нет никакого входа в Россию" после отъезда из страны. Она призвала не прощать музыкантов за их поступок. После начала спецоперации Алишер Моргенштерн и Инстасамка (настоящее имя - Дарья Зотеева) покинули Россию и уехали в ОАЭ.