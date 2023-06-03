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Семенович поймала букет невесты на свадьбе Булановой

Певица Анна Семенович поймала букет невесты на свадьбе Татьяны Булановой, которая вчера состоялась в Санкт-Петербурге. Артистка с радостью сообщила об этом фанатам, неужели они дождутся свадьбы?

Семенович поймала букет невесты на свадьбе Булановой
© Eva.ru

Торжественная церемония бракосочетания 54-летней Татьяны Булановой с бывшим теннисистом и бизнесменом 35-летним Валерием Рудневым состоялась в знаменитом ЗАГСе на Английской набережной в Санкт-Петербурге, где в свое время поженились Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

Стать свидетелями зарождения новой семьи приехали родные и близкие жениха и невесты, а также звездные гости. Несмотря на нежелание Татьяны устраивать пышное мероприятие, ее наряд выглядел роскошно. Для ресторана новобрачная переоделась в более комфортное платье, тоже белое, которое дополнила кроссовками.

На вечеринке присутствовали звездные коллеги, артист Кай Метов исполнял свои хиты, а Анна Семенович похвасталась, что поймала букет невесты.

Eva.ru

43-летняя певица никогда не была замужем, хотя длительные отношения у нее были, о чем она рассказывала в некоторых интервью. Сейчас звезда тоже порой подчеркивает, что ее сердце несвободно, но избранника никто не видел. Теперь поклонники надеются, что звезда не только его покажет, но и наконец-то выйдет замуж.

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