$80.88-0.0987.10+0.52

Дана Борисова намекнула на роман с бывшим мужем Булановой

Телеведущая Дана Борисова призналась, что общается с бывшим мужем Татьяны Булановой. Об этом звезда рассказала в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Дана Борисова намекнула на роман с бывшим мужем Булановой
© Газета.Ru

Телеведущая рассказала, что сейчас переписывается с футболистом Владиславом Радимовым. Она положительно отозвалась о спортсмене.

"Это достойный мужчина", - заявила Борисова.

На вопрос ведущего программы Иосифа Пригожина, стоит ли поклонникам ждать скорой свадьбы с Радимовым, Борисова ответила отрицательно.

"Нет, мы пока общаемся. Он мне безумно нравится", - отметила она.

С 2005 по 2016 год Татьяна Буланова была замужем за футболистом Владиславом Радимовым. Спортсмен стал вторым супругом артистки. В 2006 году у бывших возлюбленных родился сын Никита.

Несколько дней назад Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал бизнесмен Валерий Руднев — он моложе супруги на 19 лет. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. В числе гостей оказалась давняя подруга Булановой — Светлана Бондарчук.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий