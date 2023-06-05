Дана Борисова намекнула на роман с бывшим мужем Булановой

Телеведущая Дана Борисова призналась, что общается с бывшим мужем Татьяны Булановой. Об этом звезда рассказала в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.
Телеведущая рассказала, что сейчас переписывается с футболистом Владиславом Радимовым. Она положительно отозвалась о спортсмене.
"Это достойный мужчина", - заявила Борисова.
На вопрос ведущего программы Иосифа Пригожина, стоит ли поклонникам ждать скорой свадьбы с Радимовым, Борисова ответила отрицательно.
"Нет, мы пока общаемся. Он мне безумно нравится", - отметила она.
С 2005 по 2016 год Татьяна Буланова была замужем за футболистом Владиславом Радимовым. Спортсмен стал вторым супругом артистки. В 2006 году у бывших возлюбленных родился сын Никита.
Несколько дней назад Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал бизнесмен Валерий Руднев — он моложе супруги на 19 лет. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. В числе гостей оказалась давняя подруга Булановой — Светлана Бондарчук.