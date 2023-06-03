Алферова назвала настоящую причину развода с Абдуловым

В браке со знаменитым актером Алферова прожила 17 лет, но в итоге пара, которую все считали одной из самых красивых в советском кинематографе, развелась. Актриса рассказала, почему на самом деле распался их брак. Слова Алферовой цитирует издание «7 Дней».

© Кадр из фильма "Предчувствие любви"

Алферова признается, что о семейной жизни с Абдуловым у нее остались лишь самые хорошие воспоминания. Однако в то же самое время отмечает, что ни разу не пожалела о том, что они развелись.

Причиной расставания актриса назвала дефицит внимания. По словам Алферовой, она нуждалась в любви и заботе, а Абдулов не мог ей этого дать. И дело не в том, что актер не любил жену.

Любил, но, по словам Ирины, он любил всех. А ей хотелось, чтобы любовь доставалась лишь ей. Быть на вторых ролях и прощать актриса не хотела.