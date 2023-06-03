$80.88-0.0987.10+0.52

Ирина Алферова рассказала о настоящей причине развода с Александром Абдуловым

В браке со знаменитым актером Алферова прожила 17 лет, но в итоге пара, которую все считали одной из самых красивых в советском кинематографе, развелась. Актриса рассказала, почему на самом деле распался их брак. Слова Алферовой цитирует издание «7 Дней».

Алферова назвала настоящую причину развода с Абдуловым
© Кадр из фильма "Предчувствие любви"

Алферова признается, что о семейной жизни с Абдуловым у нее остались лишь самые хорошие воспоминания. Однако в то же самое время отмечает, что ни разу не пожалела о том, что они развелись.

Причиной расставания актриса назвала дефицит внимания. По словам Алферовой, она нуждалась в любви и заботе, а Абдулов не мог ей этого дать. И дело не в том, что актер не любил жену.

Актриса "с первой попытки": карьера и личная жизнь Алферовой

Любил, но, по словам Ирины, он любил всех. А ей хотелось, чтобы любовь доставалась лишь ей. Быть на вторых ролях и прощать актриса не хотела.

Ранее Чехова появилась на публике с бывшим мужем.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий