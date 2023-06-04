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«Долина удалит меня из Интернета»: Инстасамка посмеялась над артисткой

Кажется, Инстасамка решила все-таки покорять российскую эстраду после ряда отмен ее концертов. Но теперь исполнительнице хита «За деньги да» придется в корне пересмотреть свое творчество. Девушка встретилась с Екатериной Мизулиной и пообещала убрать из треков слова о наркотиках, разврате и мат. Более того, Дарья сказала, что планируется окончательно вернуться из Дубая в Москву.

«Долина удалит меня»: Инстасамка посмеялась над артисткой
© Popcake.tv

На днях Инстасамка вместе со своим мужем Moneyken стали гостями шоу Басты MC Taxi. Там артистка рассказала о своей жизни и исполнила несколько треков вживую. Напомним, ранее все концерты Инстасамки проходили под фанеру. Дарья понимает, что ее вокал далек от идеала. И даже шутит по этому поводу.

«Лариса Долина офигеет после этого выпуска. Мне кажется, что она просто удалит меня из Интернета за такое пение. Такое пение для нее непозволительно. Лариса, я буду стараться», – заявила Инстасамка.

Отметим, что ранее Дарья заявила, что не знает ни одной песни Ларисы Долиной. Ведь девушка практически никого не слушает «кроме себя».

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