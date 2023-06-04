«Он вообще невероятный»: Рудковская рассказала о запахе Подмосковья

«Он вообще невероятный»: Яна Рудковская рассказала об особом запахе Подмосковья
Российский продюсер Яна Рудковская недавно вернулась домой из отпуска, который провела на Мальдивах вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко, а также с сыновьями Александром и Арсением. Телеведущая написала в своем микроблоге, что соскучилась по Подмосковью и сейчас наслаждается его запахом.
По словам Рудковской, она пребывает в полном восторге от того, что везде цветет сирень. Дома у знаменитости практически по всем комнатам расставлены вазы с букетами этого растения.
— Весь дом в сирени… Обожаю этот запах, он вообще невероятный. Запах Подмосковья! — написала Рудковская в своих социальных сетях.
Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала, почему отказалась от диет, несмотря на то, что раньше она могла себе позволить йогуртовые или кефирные диеты. Сейчас знаменитости 48 лет, и, по ее словам, всяческие диеты в этом возрасте уже противопоказаны. Рудковская пояснила, что для поддержания своего тела в форме она регулярно прибегает к разнообразным физическим активностям, а также придерживается правильного питания.