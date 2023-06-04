«Он вообще невероятный»: Рудковская рассказала о запахе Подмосковья

Российский продюсер Яна Рудковская недавно вернулась домой из отпуска, который провела на Мальдивах вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко, а также с сыновьями Александром и Арсением. Телеведущая написала в своем микроблоге, что соскучилась по Подмосковью и сейчас наслаждается его запахом.

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По словам Рудковской, она пребывает в полном восторге от того, что везде цветет сирень. Дома у знаменитости практически по всем комнатам расставлены вазы с букетами этого растения.

— Весь дом в сирени… Обожаю этот запах, он вообще невероятный. Запах Подмосковья! — написала Рудковская в своих социальных сетях.