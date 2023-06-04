$80.88-0.0987.10+0.52

«Пюре и котлеты выглядели, как птичий помет»: Влад Лисовец назвал пассажиров в поезде «пузырем моральной нищеты»

Влад Лисовец пришел в ужас после поездки на поезде из Крыма в Москву. У себя в социальных сетях он посвятил целый пост, в котором раскритиковал поведение сограждан. Ему не понравился мат, хамство и «вонючие котлеты с картошкой».

Лисовец назвал пассажиров в поезде «пузырем моральной нищеты»
© Popcake.tv

В поезде Лисовец провел около суток, но морально восстанавливаться он, похоже, будет еще долго. До поездки у артиста были совсем другие представления на счет современного общества. Теперь же такие слова, как «доброта, культура, толерантность» можно забыть. Все, что увидел Лисовец в поезде можно назвать «пузырем надутой и раздутой моральной нищеты». А еду, которую предлагают на остановках, он назвал отвратительной. Стилист уверен, что кормить такой пищей нельзя даже собак, потому что возможно отравление и заражение вирусами.

«Пюре и котлеты выглядели, как птичий помет», — эпоционально добавляет Влад.

Судя по всему, передвигаться на поезде теперь артист не будет. По его мнению, этот транспорт для определенного слоя общества, которое не любит ухаживать за собой, бриться и клеить ресницы.

15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий