Лисовец назвал пассажиров в поезде «пузырем моральной нищеты»

Влад Лисовец пришел в ужас после поездки на поезде из Крыма в Москву. У себя в социальных сетях он посвятил целый пост, в котором раскритиковал поведение сограждан. Ему не понравился мат, хамство и «вонючие котлеты с картошкой».

В поезде Лисовец провел около суток, но морально восстанавливаться он, похоже, будет еще долго. До поездки у артиста были совсем другие представления на счет современного общества. Теперь же такие слова, как «доброта, культура, толерантность» можно забыть. Все, что увидел Лисовец в поезде можно назвать «пузырем надутой и раздутой моральной нищеты». А еду, которую предлагают на остановках, он назвал отвратительной. Стилист уверен, что кормить такой пищей нельзя даже собак, потому что возможно отравление и заражение вирусами.