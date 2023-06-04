«Не дружим»: Наташа Королева о болезненном разводе

Когда Наташа Королева встретила своего будущего мужа, ей было 16 лет. Игорю Николаеву на тот момент было 29 лет. Поначалу их объединяло исключительно творчество. Композитор писал песни для начинающей звезды. Со временем их отношения переросли на новый уровень. Так, возлюбленные поженились в начале 90-х. Они были одной из самых красивых и крепких пар в российском шоу-бизнесе на то время. Однако спустя девять лет супруги приняли решение развестись. Королева говорит, что причиной развода стала измена Игоря Николаева.

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После того, как отношения Николаева и Королевой закончились, они долгое время не могли наладить общение. Было слишком много обид и недосказанности. Но вскоре они нашли способ вновь общаться без ссор. Время лечит.

«Любой развод сложен. Но мы прошли его достойно, я считаю. Понятно, что семьями мы не дружим, но общаемся, здороваемся. Если есть ситуации, когда мы в общем кругу, это бывает, правда, редко, то друзья получают огромное удовольствие от нашей компании», – отметила певица.

Артистка признается, что многие просят устроить концерт, где на сцене будут выступать экс-супруги:

«Целое поколение выросло на этих песнях, и наш тандем ассоциируется с какой-то сказочной и гармоничной историей любви».