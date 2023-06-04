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Лолита рассказала, что изменилось в ее жизни после 50-летия

Молодость для Лолиты Милявской ассоциируется с желанием «бегать, тусить, петь, работать и развиваться». Об этом она призналась журналисту Пятого канала.

Лолита рассказала, что изменилось в ее жизни после 50-летия
© Слово и дело

Певица отметила, что главным показателем молодости для нее также являются нормальный гормональный фон и эндокринная система. С возрастом эти факторы начинают иметь все больший вес, поэтому прежде чем включаться в «движ», необходимо серьезно подумать.

«А когда ты взрослый, ты проверил всю эту систему, сдал анализы и думаешь, что еще можно включиться в движ, но скоро баиньки», — поделилась Лолита.

Ранее певица приняла участие в масштабном музыкальном фестивале «Новое радио движ». Посетить концерт и посмотреть на приглашенных звезд на сцене могли все желающие.

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