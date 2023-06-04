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Актер Борис Щербаков опроверг информацию об удалении почки

Народный артист России Борис Щербаков заявил, что ему не удаляли почку во время болезни. Об этом 73-летний актер рассказал в комментарии корреспонденту канала НТВ.

Борис Щербаков опроверг информацию об удалении почки
© Газета.ру

«Все слухи», — сказал Щербаков в ответ на вопрос об удалении почки.

14 февраля стало известно, что Щербакова выписали из больницы. Он рассказывал, что причиной госпитализации стали проблемы с желудком и обострившийся бронхит. 11 февраля сын Щербакова заявил, что звезде «Через тернии к звездам» еще предстоит провести несколько недель под присмотром врачей, но его состояние уже значительно улучшилось. Эту же информацию подтвердила Бронзова.

Отвечая на вопрос о том, что помогает восстанавливаться после болезни, Щербаков ответил: «Отдых, сон, любимая женщина». В 2023 году его браку с актрисой Татьяной Бронзовой исполнилось 50 лет. По словам артиста, они отпраздновали свадьбу скромно.

«Утром репетиция, в три часа дня заехали в загс, вечером спектакль», — рассказал Щербаков.

Ранее жена актера вспомнила, как выставила его за дверь из-за других женщин.

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