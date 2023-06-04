$80.88-0.0987.10+0.52

41-летняя звезда «Ворониных» станцевала в бикини

В бикини станцевала на турецком пляже 41-летняя актриса Екатерина Волкова. Ролик звезда сериала «Воронины» опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя звезда «Ворониных» станцевала в бикини
© Мослента

Актриса отправилась в отпуск вместе с 12-летней дочерью Елизаветой и подругами. Вместе с одной из попутчиц она пустилась в пляс под хит певца Мити Фомина «Все будет хорошо». Россиянка передала артисту привет на камеру.

В других опубликованных в сторис видео Волкова призналась, что в отпуске она предпочитает быть «тюленем», наслаждаться солнышком на лежаке и есть вкусные лепешки.

«Когда вернемся в Москву, будем худеть, а сейчас мы не худеем, сейчас мы отдыхаем», — объяснила она.

Ранее фигуру в красном бикини показала 24-летняя дочь артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета-Мария Варум-Агутина, которая также занимается музыкой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий