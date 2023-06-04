41-летняя звезда «Ворониных» станцевала в бикини

В бикини станцевала на турецком пляже 41-летняя актриса Екатерина Волкова. Ролик звезда сериала «Воронины» опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Актриса отправилась в отпуск вместе с 12-летней дочерью Елизаветой и подругами. Вместе с одной из попутчиц она пустилась в пляс под хит певца Мити Фомина «Все будет хорошо». Россиянка передала артисту привет на камеру.

В других опубликованных в сторис видео Волкова призналась, что в отпуске она предпочитает быть «тюленем», наслаждаться солнышком на лежаке и есть вкусные лепешки.

«Когда вернемся в Москву, будем худеть, а сейчас мы не худеем, сейчас мы отдыхаем», — объяснила она.