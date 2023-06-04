Кейт Хадсон раскритиковали за откровенные фото в крошечном бикини

Кейт Хадсон празднует начало июня единственным подобающим образом: участием в нашей излюбленной рубрике честных селфи в бикини.

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«К лету готова» — ставит хэштег 44-летняя актриса и немедленно предоставляет доказательства, которые говорят сами за себя.

Звезда романтических комедий и мама троих детей находится в такой прекрасной форме, что ее было бы грех скрывать. А Кейт и не скрывает: на ней только широкополая шляпа, крошечные трусики от бикини, а вместо верха — книга с говорящим названием «Уроки химии» и стикеры-сердечки.

Казалось бы, самое время расслабиться и читать комплименты от подписчиков, но не тут-то было. Многие, конечно, в восторге — но и желающих зашеймить актрису нашлось не меньше. А все потому, что на один из кадров попала 4-летняя дочка Кейт.

«Позировать голой перед детьми? А это вообще легально?» — задается вопросом один.

«А зачем вообще надевать трусы? И так все видно», — вторит другой.

«Отличный пример для маленькой девочки, просто ролевая модель года», — саркастически замечает третий.

К хейтерам присоединился и брат актрисы Оливер Хадсон. Он уже по традиции не оценил фототворчество сестры:

«Господи, нет, Кейт!» — написал он в комментариях под откровенными снимками.

Но Кейт нашла, что ему возразить:

«Лето только началось, Оливер… Оно будет диким. Тебе лучше отписаться».

Что ж, действительно неплохой совет для всех родственников, завистников и диванных критиков. Берем на заметку!