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Продолжение скандала: певица Слава объяснила, почему записала ночью нецензурные сторис

Даже известным людям свойственны такие простые человеческие слабости, как выпить и наговорить лишнего в соцсетях. Вчера певица Слава в Инстаграме* крайне резко отозвалась о возвращении российских блогеров из Дубая и их встрече с Екатериной Мизулиной. Поскольку сторис были опубликованы в пять утра и изобиловали нецензурной лексикой, подписчики заподозрили, что певица весело провела ночь. И, как выяснилось, были правы: вскоре Слава снова вышла на связь и прокомментировала свои сторис (которые к тому времени уже почистил ее концертный директор).

Слава объяснила, почему записала ночью нецензурные сторис
© Super.ru

Честно говоря, мы понимаем переживания директора артистки: Анастасия (настоящее имя Славы) совсем себя не бережет. В начале этой недели ее экстренно госпитализировали с недолеченным бронхитом, а спустя всего насколько дней она уже так весело проводит ночи.

*Запрещен в РФ

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