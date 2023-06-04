Слава объяснила, почему записала ночью нецензурные сторис

Даже известным людям свойственны такие простые человеческие слабости, как выпить и наговорить лишнего в соцсетях. Вчера певица Слава в Инстаграме* крайне резко отозвалась о возвращении российских блогеров из Дубая и их встрече с Екатериной Мизулиной. Поскольку сторис были опубликованы в пять утра и изобиловали нецензурной лексикой, подписчики заподозрили, что певица весело провела ночь. И, как выяснилось, были правы: вскоре Слава снова вышла на связь и прокомментировала свои сторис (которые к тому времени уже почистил ее концертный директор).