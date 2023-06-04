Кару Делевинь невозможно узнать на новых снимках папарацци
Слова «Кара» и «папарацци» в одном предложении уже давно вызывают у нас нешуточную тревогу. После прошлогодних пугающих снимков из аэропорта девушка на долгое время исчезла с радаров и прошла курс лечения от алкогольной и наркозависимости. К счастью, этот период в жизни модели и актрисы остался в прошлом: она уже снова ворвалась на красные дорожки и обложки глянцевых журналов. Теперь дело за малым — для полноценного камбека осталось только вернуться в кинокадр. Чем, собственно говоря, 30-летняя звезда и занимается прямо сейчас.
В пятницу Кара была замечена на съемках предстоящего 12-го сезона «Американской истории ужасов» в Нью-Йорке. Мы только поражаемся профессионализму фотографов, которые смогли узнать ее в таком образе. Судя по гриму и готическому наряду, девушка исполняет роль какой-то БДСМ-ведьмы. Впрочем, если вспомнить обычный антураж сериала, удивляться тут нечему. Теперь с особым нетерпением ждем, как стилисты шоу переосмыслят фирменные образы Ким Кардашьян. Вы ведь не забыли, звезда главного реалити всех времен и народов тоже примет участие в проекте.