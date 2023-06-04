$80.88-0.0987.10+0.52

Сидит в тюрьме: Айза закрутила роман с заключённым?

Недавно Айза-Лилуна Ай огорошила своих фолловеров неожиданной новостью. Блогерша выложила в личный блог скрины переписок с мужчиной. Казалось бы, что в этом такого, но есть одна деталь — поклонник, с которым бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) ведёт активную переписку, находятся в местах не столь отдалённых.

Сидит в тюрьме: Айза закрутила роман с заключённым?
© Popcake

Подписчики были шокированы поведением Айзы, а кто-то даже успел пошутить, что экс-Долматова уже не знает, как организовать свою личную жизнь. Однако Лилуна Ай поспешила заверить своих встревоженных фанатов, что никаких отношений она с данным человеком не рассматривает. По словам 38-летней блогерши, она всего лишь решила поддержать парня, который давно пишет ей любовные признания и даже присылал курьером букет.

Айза не поняла, почему её фолловеры так распереживались и уж тем более начали читать ей нотации.

«Я не ждуля и становиться ей не собираюсь», — отметила Ай в своих социальных сетях.

К слову, сама блогерша ничего страшного в общении с заключённым не видит. Ответить парню, который закидывает её цветами уже долгое время, не составляет труда и при этом ничем не обязывает Айзу. По какой именно статье сидит мужчина из переписки 38-летней звезды Интернета, сколько ему лет и другие подробности личности тайного воздыхателя ай раскрывать не стала.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий