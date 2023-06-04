Сидит в тюрьме: Айза закрутила роман с заключённым?
Недавно Айза-Лилуна Ай огорошила своих фолловеров неожиданной новостью. Блогерша выложила в личный блог скрины переписок с мужчиной. Казалось бы, что в этом такого, но есть одна деталь — поклонник, с которым бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) ведёт активную переписку, находятся в местах не столь отдалённых.
Подписчики были шокированы поведением Айзы, а кто-то даже успел пошутить, что экс-Долматова уже не знает, как организовать свою личную жизнь. Однако Лилуна Ай поспешила заверить своих встревоженных фанатов, что никаких отношений она с данным человеком не рассматривает. По словам 38-летней блогерши, она всего лишь решила поддержать парня, который давно пишет ей любовные признания и даже присылал курьером букет.
Айза не поняла, почему её фолловеры так распереживались и уж тем более начали читать ей нотации.
«Я не ждуля и становиться ей не собираюсь», — отметила Ай в своих социальных сетях.
К слову, сама блогерша ничего страшного в общении с заключённым не видит. Ответить парню, который закидывает её цветами уже долгое время, не составляет труда и при этом ничем не обязывает Айзу. По какой именно статье сидит мужчина из переписки 38-летней звезды Интернета, сколько ему лет и другие подробности личности тайного воздыхателя ай раскрывать не стала.